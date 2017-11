10 tipů na levný televizor se skvělým poměrem cena/výkon

Letošní rok je ve znamení 4K televizorů. Full HD přitom stále plně dostačuje, neboť 4K vysílání je v nedohlednu. Všechny televizory jsou ale už připraveny na budoucí vysílání DVB-T2/HECV, které bylo loni schváleno.

V prvním výběru s vánočními tipy jsme připravili přehled televizorů v cenové relaci do 20 000 Kč. které při rozumné ceně nabídnou co nejlepší obraz a zvuk, a také co nejvíce užitečných funkcí (pokud o ně stojíte).

Televizory jsme vybrali čistě na základě názoru naší redakce a seřadili jsme je od nejlevnějšího po nejdražší.

GoGen TVF32N525T: malý, levný Full HD televizor

Cena: 5 600 Kč

Do kuchyně, ložnice, malého pokoje či jinam se více než 32“ (81 cm) televizor moc nehodí. Pokud potřebujete malý, levný televizor a nechcete utrácet ani o korunu více, než musíte, tak si pořiďte GoGen TVF32N525T.

Nabídne už rozlišení Full HD a slušné pozorovací úhly, podání černé také patří k těm lepším. Obsahuje digitální tunery DVB-T/DVB-T2+HEVC/DVB-C s certifikací ČRa. Nechybí možnost přehrávat filmy a seriály díky USB konektoru.

Pro připojení DVD či satelitu využijete dva HDMI vstupy. Jako jeden z mála aktuálně prodávaných televizorů se nezbavil konektoru SCART, takže starý VHS rekordér nemusí přijít vniveč. Přes menší rozměry nabídne také vcelku dobrý zvuk, výkon je 2× 8 W. Nemá připojení k internetu, takže nepočítejte s HbbTV. Jde zkrátka o levný televizor s nezbytnou výbavou.